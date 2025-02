Invito alla consultazione pubblica sul progetto di risanamento acustico della A14

Il Comune di Fossacesia ha pubblicato un avviso, con il quale invita i cittadini interessati a visionare il progetto definitivo di risanamento acustico lungo il tratto dell'autostrada A14 che attraversa il territorio fossacesiano. Il piano prevede la realizzazione di barriere antirumore e interventi specifici per migliorare la qualità della vita dei residenti. L'intervento è stato progettato in ottemperanza ai piani di contenimento e abbattimento del rumore, predisposti dalla società Autostrade e dal Dipartimento per le Infrastrutture del Ministero dei Trasporti, e si articola in interventi che riguardano diverse aree del Comune.

"Invito i cittadini interessati-si legge nell'avviso pubblico firmato dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio- a prendere visione degli elaborati progettuali, che saranno disponibili presso gli uffici comunali del Settore Urbanistico, fino al 20 febbraio 2025. È un'opportunità importante per ognuno di voi di conoscere i dettagli e presentare eventuali osservazioni o suggerimenti". Una riunione pubblica sarà organizzata dal sindaco, entro la fine del mese di febbraio, presso la Sala del Consiglio Comunale, dove i tecnici illustreranno il piano e raccoglieranno ulteriori pareri".