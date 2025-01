Mauro Marrone confermato alla presidenza della Federciclismo Abruzzo

Il comitato regionale abruzzese della Federciclismo si appresta a mettere a punto nuovi obiettivi e programmi per il quadriennio federale 2025-2028 con la riconferma nel ruolo di presidente per Mauro Marrone (al quarto mandato consecutivo), affiancato da Maurizio Formichetti (vice presidente vicario), Gabriele Di Meco (vice presidente), Edoardo Di Federico e Paolo Festa (consiglieri).

Non solo a livello regionale ma anche in ambito provinciale ci si appresta a ripartire con slancio in questo nuovo quadriennio con i nuovi incarichi: Michele Cataldo (presidente), Moira Di Pasquale, Emanuela Santese, Daniele Travaglini e Walter De Leonardis (consiglieri) per il comitato di Chieti; Fausto Capodicasa (presidente), Antonio Dottore, Maurizio Colaiocco, Fabio Cascini e Matteo Tortomasi (consiglieri) per il comitato di Pescara; Agostino Caprarese (presidente), Antonio Biondi, Livio Stefanucci, Dante D’Altorio e Andrea Di Pasquale (consiglieri) per il comitato di L’Aquila; Luigi Nardinocchi (presidente), Paolo D’Angelo, Pasqualina Di Meco, Antonio Barbarossa e Moira D’Ascenzo per il comitato di Teramo.

In tutto questo contesto si lavora a fianco degli atleti e delle società che sono il cuore pulsante del movimento ciclistico con i loro innumerevoli sacrifici per raggiungere i propri obiettivi, oltre a rappresentare con orgoglio la propria regione o provincia nelle competizioni sportive così come a livello nazionale ed internazionale.

È fondamentale riconoscere e celebrare il contributo di questi protagonisti in tutti i settori e le discipline del ciclismo. Come tradizione vuole nel mese di gennaio torna puntuale l’appuntamento con la festa regionale del ciclismo che si terrà domenica 26 gennaio a Pratola Peligna.

La cerimonia avrà inizio alle 10:00 presso il Teatro comunale D’Andrea in presenza delle autorità istituzionali e sportive.

Oltre alle consuete premiazioni per atleti e società, insieme ai campioni regionali di tutte le specialità della stagione 2024, agli addetti ai lavori e ai personaggi del ciclismo regionale per meriti sportivi, sono previste le borse di studio “Pedalo anche a Scuola – Simone Roganti” agli atleti delle categorie esordienti e allievi che hanno ottenuto la migliore graduatoria basata su una media tra i risultati sportivi e il rendimento scolastico.