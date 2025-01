Federazione Italiana Vela: eletto il nuovo direttivo di zona

Eletto il nuovo direttivo della IX Zona Federazione Italiana Vela Abruzzo e Molise. A votare, i presidenti dei 20 circoli esistenti nelle due regioni che all’unanimità hanno riconfermato per il terzo mandato consecutivo il presidente Domenico Guidotti. Riconfermati consiglieri anche Alessandra Berghella (CNP2018) e Giancarlo Casuscelli (CV La Scuffia) mentre le new entry sono Gioacchino Altomonte (Circolo Azzurra Roseto) e Ivo Petrelli (CV La Scuffia).

“Ringrazio tutti i presidenti di circolo – ha detto Guidotti al termine dell’assemblea – per la fiducia che mi hanno rinnovato e che continuano a riporre in me. Un risultato che premia il lavoro fatto in questi anni per promuovere lo sport della vela. Comincio quindi il mio nono anno alla guida della IX Zona forte dei risultati ottenuti e con il proposito di intensificare l’attività giovanile e le scuole vela. Per i più giovani stiamo già facendo molto e lo sport della vela è cresciuto, ma occorre insistere per aumentare la continuità. L’entusiasmo c’è. Anche quest’anno ospiteremo competizioni nazionali importanti che serviranno da sprone e da esempio per i ragazzi locali ma anche per far conoscere il nostro mare”.