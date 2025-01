Debutto vincente per il Lanciano Sport Center

Debutto vincente, sabato pomeriggio nel Campionato di serie C di pallanuoto, per la squadra del Lanciano Sport Center che, in casa, ha battuto l’Aquademia di Velletri per 18-11.

La compagine del coach Francesco Mammarella ha subito preso le distanze dagli avversari, mantenendo poi un netto margine di vantaggio per tutto l’incontro.

Il commento dello stesso Mammarella: “Una prima partita è sempre particolare perché c’è grande emozione. Squadra partita concentrata dall’inizio, andando in vantaggio di 5 gol. Approccio positivo: i ragazzi sono scesi in acqua molto determinati contro un avversario ben organizzato che non ha mai mollato e che sicuramente farà bene in questo campionato. Una bella partita, con un risultato mai in bilico e di questo va dato metro agli atleti: chiunque è entrato ha fatto una buona prestazione.

Grazie alla società e al lavoro organizzativo svolto, alla squadra e ai tifosi che ci hanno supportato. Come inizio è stata una bella giornata di sport che fa ben sperare”.