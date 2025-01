Fossacesia, passi in avanti decisivi per il nuovo Prg

Dopo una lunga e complessa fase di elaborazione, il Piano Urbanistico (PUC) di Fossacesia è stato al centro di un incontro cruciale presso il Comune, alla presenza del sindaco Enrico Di Giuseppantonio, del responsabile dell'Ufficio Urbanistica, Domenico Moretti, e degli altri tecnici coinvolti nel processo. L'incontro ha avuto l'obiettivo di fare il punto sulla situazione attuale e definire i prossimi passi, alla luce delle modifiche introdotte dalla nuova legge urbanistica regionale dell'Abruzzo, che ha temporaneamente bloccato l'adozione dei Piani comunali.

La legge, entrata in vigore il 21 dicembre del 2023 e già oggetto di alcune importanti modifiche, sostituisce la precedente Legge 18/83 e si basa su due concetti fondamentali: il consumo di suolo zero entro il 2050 e la rigenerazione urbana. Questa normativa disciplina la pianificazione del territorio abruzzese con l'obiettivo di tutelare le risorse naturali, promuovere lo sviluppo sostenibile e ridurre i rischi ambientali, come quelli idrogeologici e sismici. Tra gli aspetti chiave della legge c'è la valorizzazione del territorio rurale e naturale, con la rigenerazione delle aree urbanizzate e la protezione degli ecosistemi. Sebbene il sindaco abbia sempre espresso alcune perplessità riguardo l'applicazione della legge ai comuni di piccole e medie dimensioni come Fossacesia, l'Amministrazione è determinata ad andare avanti nel rispetto delle nuove disposizioni.

La legge impone anche una revisione sostanziale della bozza di Piano Urbanistico Comunale, che era già in fase di progettazione definitiva e avrebbe dovuto essere adottato nel febbraio 2024. Uno degli interventi previsti dalla legge è la perimetrazione obbligatoria del territorio comunale, un passaggio essenziale per la revisione del Piano. La perimetrazione comprende la definizione dei confini del territorio e la valutazione delle caratteristiche urbane, ed è fondamentale per garantire una pianificazione coerente con le normative regionali. Nel frattempo, il sindaco e Moretti hanno incontrato, nello scorso mese di ottobre, i rappresentanti dell'Associazione tra Enti Locali del Patto Territoriale del Sangro-Aventino per stabilire un rapporto di collaborazione nella predisposizione informatica della perimetrazione di Fossacesia.

Il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio ha sottolineato che uno degli aspetti più importanti per l'Amministrazione Comunale è il coinvolgimento diretto dei cittadini, dei professionisti, delle attività imprenditoriali, del gruppo di minoranza in Consiglio Comunale, delle associazioni nel processo di revisione. "Il lavoro svolto fino ad oggi è stato lungo e complesso, e ci assumiamo la responsabilità dei ritardi accumulati, ma le numerose modifiche normative degli ultimi dieci anni hanno reso difficile portare avanti il Piano. Ora siamo finalmente giunti a un punto decisivo, e non c'è più tempo da perdere", ha dichiarato il sindaco. "L'Amministrazione è impegnata a portare avanti un Piano Urbanistico giusto, coerente e trasparente, che risponda alle esigenze del territorio senza ombre di alcun genere. Vogliamo coinvolgere tutti- ha aggiunto Di Giuseppantonio- per spiegare come il Piano che avevamo già preparato debba evolversi, come dovrà essere revisionato e migliorato. L'obiettivo è fare di Fossacesia una città più bella e armoniosa, che disciplini l'edificazione senza creare brutture o costruire in modo indiscriminato".

Il prossimo passo dell'Amministrazione sarà proseguire con la revisione del Piano, seguendo le nuove direttive del Piano Territoriale Regionale (PTR) e degli strumenti di pianificazione provinciale(PTCP). In particolare, si porrà grande attenzione alla sostenibilità, alla qualità urbana e alla sicurezza del territorio.