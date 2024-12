Lanciano FC, è Antonio Aquilanti il nuovo allenatore

Antonio Aquilanti è il nuovo allenatore del Lanciano FC, successore del precedente mister Massimiliano Memmo.

Già club manager del team rossonero, Aquilanti vanta una carriera da giocatore con oltre 400 presenze tra i professionisti, di cui 180 con la maglia del Lanciano, che lo hanno reso una vera bandiera e un punto di riferimento per l’intera comunità sportiva frentana.

“Con questa scelta, il Lanciano FC ribadisce la volontà di costruire un progetto tecnico solido, fondato sull’esperienza, sulla professionalità e sull’attaccamento ai colori rossoneri. Siamo orgogliosi di affidare la responsabilità della conduzione tecnica della squadra della nostra città ad un ragazzo nato e cresciuto a Lanciano, che si è fatto rispettare in tutta Italia nei 15 anni da calciatore professionista e che tanto sta dando per far crescere il progetto Lanciano FC. Siamo certi che Antonio condurrà la squadra, che in questi giorni stiamo rinforzando in ogni reparto, a conquistare l’obiettivo stagionale della salvezza. Accanto a mister Aquilanti la società conferma Guido Scaglione come allenatore in seconda e Luca Di Toro come preparatore dei portieri, per dare continuità e competenza al lavoro dello staff tecnico”, dichiara il presidente Alberto Carlini.

La presentazione ufficiale del nuovo allenatore si terrà sabato 4 gennaio alle ore 10.30 nella sala stampa dello Stadio Guido Biondi.

Aquilanti debutterà ufficialmente da allenatore del Lanciano FC nella sfida casalinga di domenica 5 gennaio, valida per la prima giornata di ritorno in Eccellenza abruzzese, che vedrà i rossoneri affrontare il Mosciano.