Gospel e dj set sulla pista di ghiaccio per salutare il 2024

Questa sera, il Teatro Comunale “Antonio di Iorio” ospiterà un evento dal sapore gospel: il gran concerto di fine anno con il “Vocal Ensamble”, un originalissimo gruppo vocale con sezione ritmica diretto dal maestro Angelo Valori. Nato come progetto di produzione e ricerca, il Vocal Ensamble, trasporterà gli ascoltatori nel coinvolgente repertorio della grande musica internazionale di Natale con i ritmi coinvolgenti del Soul/Funk. Una rielaborazione originale per Voci soliste delle più celebri melodie natalizie unite a famose Hit internazionali. Un concerto molto divertente e adatto al pubblico familiare, ideale per una serata di festa e allegria.

L’appuntamento è alle ore 21 di questa sera con ingresso gratuito.

Il concerto rappresenta uno dei due eventi in programma ad Atessa per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al 2025. Domani sera, infatti, 31 dicembre, la festa continuerà in piazza Garibaldi con musica e dj set sulla pista di ghiaccio.

Entrambi gli appuntamenti, stasera al teatro e domani in piazza, si concluderanno con un brindisi ben augurale, offerto dall’Amministrazione comunale di Atessa, per celebrare insieme l’arrivo del nuovo anno.