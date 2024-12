La 6/8 ore di Paglieta bussa alle porte: il 28 dicembre la prima edizione

Da diverso tempo, è al lavoro il sodalizio podistico dell’Asd I Lupi d’Abruzzo per organizzare sabato 28 dicembre a Paglieta la prima edizione della 6/8 ore con omologazione UISP.

Il fascino di questa tipologia di corsa podistica sta proprio nella sfida degli atleti contro il tempo per un appuntamento facente parte del 23° Gran Prix IUTA 2024 di Ultramaratona e del Circuito Ultra Abruzzo su Strada, Sabbia e Trail.

Il fulcro centrale della manifestazione è piazza Roma, il centro storico e corso Vittorio Emanuele in un circuito asfaltato di 1.020 metri con dislivello positivo di 15 metri, completamente chiuso al traffico e da percorrere più volte a seconda della distanza scelta.

Per coloro che hanno un minor grado di allenamento, ci sono anche la 10 chilometri e la 21 chilometri sullo stesso identico anello cittadino ripetuto più volte.

“Abbiamo lavorato duramente per organizzare un evento che sia accessibile a tutti, ma che offra una sfida stimolante e anche per coinvolgere l’intero paese di Paglieta. Stiamo toccando con mano l’interesse che sta suscitando questa manifestazione a fronte delle 230 iscrizioni che abbiamo raccolto con presenze anche da fuori regione. Invitiamo tutti a partecipare per vivere insieme una vera e propria festa dello sport ed è ancora più bello in piena atmosfera natalizia” ha dichiarato Massimo Petronio, presidente dell’Asd I Lupi d'Abruzzo.

Il programma della giornata prevede il ritrovo alle 7:00 presso il campo sportivo di via San Canziano (a 400 metri dalla zona di partenza); la partenza della gara di 8 ore è fissata per le 8:00, mentre la 6 ore alle 10:00. La 21 chilometri e la 10 chilometri sono ad ingresso libero fino alle ore 10:00. Le gare endurance hanno come termine orario le 16:00.

Per i partecipanti alla 6 e 8 ore è prevista una medaglia celebrativa oltre a un ricco pacco gara contenente anche una canotta personalizzata della manifestazione. Non mancano il ristoro finale ed il pasta party per ritemprare le fatiche degli atleti.