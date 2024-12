Un Premio (letterario) sotto l’Albero

Dopo la presentazione in anteprima presso il Parlamento Europeo di Bruxelles, in occasione del Tavolo di lavoro tenutosi il 5 dicembre, alla presenza dell’europarlamentare Mario Furore, sul tema “Le iniziative per promuovere la cultura della non violenza in Europa. Il contributo della Associazioni nel campo culturale”, è stato ufficialmente pubblicato oggi il bando della terza edizione del Premio Letterario Emily “I mille volti della violenza”.

Nato nel novembre del 2022 con l’importante obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica - e soprattutto i giovani - al tema della violenza, il concorso è un’iniziativa targata Emily Abruzzo con la collaborazione di Unione Nazionale Vittime e, per il secondo anno consecutivo, il patrocinio del Comune di Vasto (CH).

A partire da oggi, dunque, c’è tempo fino alla mezzanotte del 15 aprile 2025 per partecipare: l’iscrizione è gratuita e sono previsti premi in denaro, oltre a targhe ricordo. Tema principale la violenza in tutte le sue forme e ancora una volta due le Sezioni per cui concorrere.

La Sezione 1 è rivolta a Autori/Editori residenti sia in Italia che all’Estero che abbiano pubblicato opere edite per la prima volta in volume cartaceo nel periodo 01.01.2022 – 15.04.2025 e dotate di codice ISBN. Il volume dovrà essere redatto in lingua italiana e potrà essere basato su una storia vera, autobiografica o anche di fantasia incentrata sul tema della violenza.

La Sezione 2 – Scuole è aperta ad alunni e gruppi di alunni/scolaresche residenti sia in Italia che all’Estero, iscritti a scuole secondarie di primo e secondo grado, che potranno concorrere con opere edite o inedite. Tra le novità previste per i più giovani, destinatari prediletti delle azioni concrete di Emily Abruzzo, la possibilità di partecipare anche con generi letterari diversi dal racconto. È stata introdotta infatti l’articolazione in due Sottosezioni della Sezione 2: fumetto/graphic novel o racconto (il racconto dovrà essere composto da un numero di battute non inferiore a 4000 battute spazi inclusi - carattere 12 Times New Roman e interlinea pari a 1,15) oppure poesia.

Chiunque decida di partecipare, dovrà far pervenire alla Segreteria del Premio - entro e non oltre la data del 15 aprile 2025 - 3 copie cartacee del libro/dell’elaborato in gara, spedendole all’indirizzo Comune di Vasto, Piazza Barbacani n. 2 Vasto (CH), Assessorato alla Cultura, unitamente al file .pdf degli interni del volume/dell’elaborato in concorso e al file .jpeg o .png della cover, da inviare all’indirizzo e-mail info@premioletterarioemily.it.

Per partecipare è d’obbligo la compilazione del Modulo di partecipazione allegato al bando che può essere scaricato dal sito www.premioletterarioemily.com oppure dai profili social del Premio Letterario Emily.

Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere inviato/presentato insieme o separatamente alla spedizione/consegna delle tre copie dell’opera in concorso.

Le opere in gara per la Sezione 1 verranno valutate da una Giuria Tecnica e sono previsti i seguenti premi in denaro: un assegno di € 1.000,00 per il primo classificato; un assegno di € 500,00 per il secondo e € 250,00 per il terzo classificato.

Per la Sezione 2 le opere verranno giudicate da un’apposita Giuria dei Ragazzi: il primo classificato della sottosezione a) fumetto/graphic novel o racconto riceverà in premio un assegno del valore di € 300,00; il primo classificato della sottosezione b) poesia riceverà in premio un assegno del valore di € 100,00.

Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione e per scaricare il bando completo, visita il sito ufficiale del Premio: https://www.premioletterarioemily.com/bando-2025/