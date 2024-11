Pro Life Racing Team: pioggia di primati e di piazzamenti nel ciclocross

Ancora ottime prestazioni per la Pro Life Racing Team che si conferma in forma crescente nel ciclocross. I recenti risultati raccolti tra Abruzzo, Puglia, Marche ed Emilia Romagna, confermano la bontà del lavoro svolto dal sodalizio che ha sede a Casalbordino.

Riscontri positivi in casa a Casalbordino Lido per la prima prova dell'Abruzzo Cup Cross (Trofeo Bistrot 69) con Davide Zimarino primo tra i master 3, Rocco Valloscuro secondo tra i master 5, Giuseppe Cinalli primo tra i master 8, Carlo Tudico e Giovanni Di Domenica rispettivamente primo e terzo tra i master 7.

La trasferta pugliese a Bisceglie (Memorial Peppino Preziosa/circuito Mediterraneo Cross) è stata premiata con il primo posto di Giuseppe Cinalli tra i master 8 e il secondo posto di Nicola Delle Donne tra i master 7.

Ci sono anche le Marche nel conteggio dei risultati grazie alla formidabile coppia padre-figlio Andrea e Carlo Tudico rispettivamente primo nella fascia degli under 50 e quinto in quella dei meno giovani dai 50 in su a Belmonte Piceno nella gara di Cross Cup CSI (Trofeo Ecopoint Energy Solution) al bike park di Fermo.

Anche l'Emilia Romagna ha sorriso al team casalese nero-arancio con il secondo posto di Andrea Tudico tra i master 1 e di Carlo Tudico tra i master 7 che hanno partecipato a Misano Adriatico in occasione del Supercross Misano.

Nel ranking nazionale del ciclocross, aggiornato dalla Federazione Ciclistica Italiana, tiene saldamente il primo posto nella categoria master 8 Giuseppe Cinalli e fanno il loro ingresso anche Gianpietro Cinosi (7°M3) e Nicola Delle Donne (10°M7).

Sono tutti questi risultati che fanno la gioia del presidente Amedeo Di Meo, fiero del comportamento dei propri atleti che vivono una fase di crescita costante, guardando con ottimismo ai prossimi impegni.

Comunicato Stampa Pro Life Racing Team