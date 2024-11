Giornata dei neonati prematuri: un incontro per le famiglie dei 'piccoli guerrieri'

L'Ospedale di Chieti celebra la giornata dei neonati prematuri: un incontro per le famiglie domenica 17 novembre.

Ogni anno, il 17 novembre, si celebra la Giornata mondiale della prematurità. Un'occasione per ricordare l'importanza della cura dei neonati prematuri e per promuovere la ricerca sulle cause e la prevenzione della prematurità.

L'Unità operativa di Terapia intensiva neonatale dell'Ospedale di Chieti organizza un momento di incontro con i genitori e gli ex prematuri al fine di celebrare simbolicamente i "piccoli guerrieri".

Appuntamento domenica 17 novembre, dalle ore 16 alle 19, nella sala conferenze al V livello del presidio teatino,