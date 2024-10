Grande festa finale per i protagonisti del circuito Abruzzo Mtb Cup 2024

Bucchianico si prepara a vivere una domenica (3 novembre) del tutto speciale e dedicata in primis alla mountain bike, ospitando la passerella finale dei protagonisti del circuito Abruzzo Mtb Cup che cala il sipario in questo 2024 dopo sette prove disputate tra marathon e granfondo nelle sedi di Aielli, Scanno, Campo di Giove, Sant’Eufemia a Majella, Castel del Monte, Pescasseroli e Collarmele.

Questo imperdibile appuntamento a Bucchianico si articolerà in due fasi: un’anteprima al mattino (ritrovo alle 9:00 in piazza San Camillo De Lellis) dedicata a un’escursione per chi avrà il piacere di pedalare in compagnia grazie al Functional Fit Team e al Bike Team Bucchianico che si occuperanno materialmente dell’organizzazione della pedalata, in collaborazione con l’amministrazione comunale locale. Per questioni organizzative, i partecipanti alla pedalata devono inviare una mail entro giovedì 31 ottobre all’indirizzo functionalfitmtb@gmail.com .

Dalle 13:00 in poi il pranzo al costo di 10 euro organizzato dalla Pro loco di Bucchianico (panino con pernil, frutta, dolce e acqua), a seguire le premiazioni sia del circuito Mtb Abruzzo Cup che dei campioni regionali master FCI Abruzzo che si aggiungono a quelle dedicate al circuito Trimarathon degli Appennini.

Per quel che concerne il circuito Mtb Abruzzo Cup, le premiazioni interessano i primi tre di ogni categoria a cui vanno gli abbonamenti gratuiti per l’edizione 2025 del circuito (solo ed esclusivamente ai presenti alla cerimonia). Ad essere premiate saranno anche le cinque migliori società che hanno ottenuto il massimo punteggio nell’arco delle sette prove disputate.