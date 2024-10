"L'80° della Liberazione: il lungo cammino della Costituzione", il concorso per gli studenti

Un concorso artistico-letterario per raccontare il lungo cammino della Costituzione italiana iniziato con la lotta di liberazione dal nazifascismo, di cui ricorrerà l’80° anniversario nel 2025.

A promuoverlo la Provincia di Chieti, in qualità di ente capofila di un partenariato composto da Associazione nazionale "Gruppo Patrioti della Maiella” medaglia d’oro al valor militare, ANPI – Associazione nazionale partigiani d’Italia, Fondazione Abruzzo Riforme, SPI interregionale Abruzzo e Molise, FNP CISL interregionale Abruzzo e Molise, UILP regionale Abruzzo, Unione delle Province d’Italia (UPI) e con il patrocinio dell’Università “d’Annunzio di Chieti-Pescara.

Il concorso "L'80° della Liberazione: il lungo cammino della Costituzione" è rivolto agli studenti delle classi quarte degli istituti secondari di secondo grado situati nelle province di Chieti, L'Aquila, Teramo, Pescara, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Ancona, Pesaro-Urbino, Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena, Bologna, Ferrara e Vicenza, ovvero in quei territori attraversati dai patrioti della Brigata Maiella che partendo dalla Provincia di Chieti arrivarono fino all'altopiano di Asiago passando per la liberazione di Bologna, dove fu la prima formazione partigiana ad entrare il 21 aprile 1945.

Il concorso invita i giovani a riflettere sugli episodi storici e sui valori che portarono alla nascita della Repubblica e della Costituzione italiana, attraverso la produzione di elaborati storici o artistici. Gli studenti potranno presentare ricerche, saggi, opere artistiche, cortometraggi, rappresentazioni teatrali e altre produzioni creative che abbiano come tema l'antifascismo, la resistenza, la difesa dei diritti umani e la libertà.

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 novembre 2024, mentre gli elaborati dovranno essere inviati entro il 1° giugno 2025. Le classi vincitrici, una per ogni regione partecipante, saranno premiate con un "Viaggio della Memoria" nei luoghi storici della lotta di Liberazione, guidati dagli esperti del territorio. Le iscrizioni devono essere inviate alla PEC della Provincia di Chieti: protocollo@pec.provincia.chieti.itentro il 30 novembre 2024. Il bando di concorso è consultabile integralmente al link www.provincia.chieti.it/concorso80, per altre informazioni utili è possibile contattare il 3332554109.

"La Provincia di Chieti invita tutte le scuole delle province coinvolte a partecipare numerose, per mantenere vivi i valori della resistenza e trasmetterli alle nuove generazioni. Questa iniziativa vuole coinvolgere i giovani nello studio e nella diffusione del messaggio di pace e libertà che altri giovani come loro hanno opposto al nazifascismo, spesso anche a prezzo della vita propria. La lotta per la libertà dei patrioti della Maiella iniziata dalla Provincia di Chieti vuole continuare a camminare sulle gambe e nei cuori dei giovani che parteciperanno a questo concorso artistico-letterario, promosso grazie ad un partenariato molto attivo nella tutela e valorizzazione dei fatti storici che hanno avviato il lungo cammino della Costituzione", commentano il presidente Francesco Menna e il consigliere delegato alle politiche giovanili Massimo Tiberini.