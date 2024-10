Tenaglia Abruzzo Volley Altino, ko nella prima di A2 a Vasto

Nell’approdo ufficiale al PalaBCC di Vasto, la Tenaglia Abruzzo Volley Altino stecca la partita inaugurale del campionato di Serie A2 femminile: a passare sul velluto è la Tecnoteam Albese, che chiude la pratica abruzzese con un secco 0-3.

Tanta era l’emozione negli occhi delle altinesi, soprattutto in quegli delle esordienti nella serie cadetta. A farle da padrone nei momenti in cui bisogna accelerare, infatti, sono state gioventù e tensione, che a volte possono risultare decisive per la chiusura di un match e altre fatali.

Su tutte, però, è stata la fase side-out delle comasche, sempre pronta a restituirle il servizio grazie a una ricezione eccellente e una scelta di colpi che spesso trovava impreparata la difesa di casa. Protagonista indiscussa è stata l’opposta Mazzon, con 16 punti a referto, seguita dal capitano Veneriano con 13 e in generale dall’ottima prova corale delle sue compagne di squadra

