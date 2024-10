"Vinaria", dal 17 al 20 ottobre il salone B2C del vino e del formaggio

“Incontra, conosci, degusta e acquista direttamente dai produttori”. Con questo claim approda a Pescara Vinaria, il più grande evento B2C (business to consumer) sul vino e sul formaggio della regione Abruzzo. Dal 17 al 20 ottobre, nel padiglione Becci del porto turistico Marina di Pescara, andrà in scena la seconda edizione del salone atto a promuovere, far conoscere e commercializzare i migliori prodotti abruzzesi.

Dopo il successo della prima manifestazione che si è svolta all’Aquila, in piazza Duomo, a Pescara si ripete l’evento tra talk, convegni, masterclass e degustazioni. La seconda edizione, organizzata da Blunel Srls in partnership con il “Movimento Turismo Vino Abruzzo”, si propone di essere un momento di incontro, un contenitore di qualità, un’esperienza coinvolgente, per avvicinare il pubblico al settore enologico.

“Oggi si è generato un vuoto tra nuovi modelli di consumo e paradigmi ormai obsoleti di attrazione”, spiega Barbara Lunelli, promotrice dell’evento. “È sempre più forte l’esigenza di tornare a contatto con il consumatore finale, perché il mondo di soli esperti, appassionati, produttori, stampa specializzata, buyers, studiosi e sommeliers non è più sufficiente per garantire l’ampliamento dei vecchi e l’apertura dei nuovi non può più prescindere da due importanti momenti di incontro tra domanda ed offerta: l’enoturismo e i grandi eventi di qualità diretti al consumatore finale. Oggi ogni sforzo diventa improduttivo e frammentato se non si coinvolgono i nuovi consumatori in maniera diretta, ed è proprio questo l’intento di “Vinaria” un grande evento aperto a tutti all’interno del quale i visitatori potranno incontrare, conoscere, degustare le etichette proposte e acquistare direttamente dai produttori. Il pubblico inoltre sarà coinvolto in numerosissime attività collaterali magistralmente organizzate dall’Associazione Italiana Sommelier e dal Movimento Turismo ino Abruzzo: degustazioni guidate, minicorsi di avvicinamento al mondo del vino, tavole accademiche, convegni, incontri formativi e informativi”.

Vinaria ha il patrocinio della Regione Abruzzo, della Camera di Commercio Chieti-Pescara, della Camera di Commercio del Gran Sasso, di Confartigianato Imprese Abruzzo, di Confartigianato Imprese Pescara, del Consorzio Tutela Vini Abruzzo, di “Città del Vino” e il partenariato dell'Ais Abruzzo.