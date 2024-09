Mtb Abruzzo Cup: torna la Granfondo del Parco Nazionale dâ€™Abruzzo

Anche quest’anno si mantiene fede alla tradizione a Pescasseroli, teatro della Granfondo Mtb Parco Nazionale d’Abruzzo, in programma domenica 22 settembre.

La macchina organizzativa, targata Asd Pescasseroli Bike, è già operativa e si presume che il successo non mancherà in virtù non solo dell’abbinamento al circuito Mtb Abruzzo Cup ma anche all’altro circuito Race Cup Centro Italia Mtb. Ciò lascia presagire che Pescasseroli si sta preparando nel migliore dei modi per accogliere una moltitudine di bikers anche da fuori regione.

Con un dislivello di 1.300 metri, il percorso misura 50 chilometri, attraversa il cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo con le salite di Opi, Monte Tranquillo (la vetta più alta a quota 1.600 metri) e Cecetta.

La partenza è prevista alle 9:30 da piazza Sant’Antonio davanti al municipio comunale e a seguire le E-bike. Le premiazioni interessano i primi tre assoluti e i primi 5 di ogni categoria.

Sempre a cura dell’Asd Pescasseroli Bike, prenderà corpo nel pomeriggio di sabato 21 l’iniziativa Gioco Ciclismo – Bimbi in Bici alle 15:00 in piazza Sant’Antonio: un’occasione per far divertire i più piccoli con una simpatica manifestazione a scopo promozionale, in vista delle operazioni di segreteria tecnica a partire dalle 16:00 per il ritiro dei numeri di gara e la verifica iscrizione per chi partecipa alla Granfondo.