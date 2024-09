Sfreccia il lancianese Nicolò Pizzi a Guarenna di Casoli: suo il 29° Trofeo San Francesco

Per Nicolò Pizzi quale miglior regalo di compleanno per i suoi 18 anni, da pochi giorni compiuti, se non andare a bersaglio nell’ultima corsa del calendario abruzzese juniores: il 29° Trofeo San Francesco, a pochi passi dalla sua città natale di Lanciano.

Il portacolori della Gulp! Pool Val Vibrata è stato autore di una prova davvero portentosa in cui è riuscito a fare la differenza sui diretti avversari che ha staccato durante la scalata di Casoli nella parte finale della corsa che, inizialmente, ha affrontato i giri pianeggianti attorno Guarenna di Casoli.

Alla manifestazione organizzata dall’Asd Guarenna 3.0 hanno preso il via una quarantina di atleti in rappresentanza di 11 squadre. Alla partenza è stato ricordato con un minuto di raccoglimento il compianto Simone Roganti che disputò questa corsa solamente nel 2020 da juniores primo anno con la casacca della Big Hunter-Nuova Spiga Aurea classificandosi al tredicesimo posto.

Avvio battagliero con i tre traguardi volanti in palio durante i passaggi al traguardo di Guarenna ad appannaggio di Antonio Regano (Pro.Gi.T Cycling Team), Domenico Russo (Team Belvedere) e Michelangelo Parisi (Pro.Gi.T Cycling Team),

In occasione della doppia ascesa verso il centro cittadino di Casoli, si assisteva allo scatto perentorio di Pizzi che ha lasciato la compagnia del gruppo dei migliori, ridotto a pochissime unità, oltre ad aggiudicarsi i due gran premi della montagna. Dietro di lui si sono organizzati all’inseguimento Dario Cammisa (Work Service-Team Coratti), Alessandro Pellegrini (Vini Fantini Sportur Freebike), il polacco Marceli Pera (Vini Fantini Sportur Freebike) e Luca Carnicella (Cps Professional Team) ma senza esito in quanto il gap nei confronti dello scatenato atleta lancianese era incolmabile.

All’arrivo di Guarenna prima vittoria della stagione e titolo di campione provinciale FCI Chieti per Pizzi, figlio di Luca (ex azzurro paralimpico nel tandem): “Abbiamo corso all’attacco secondo le nostre intenzioni, sapevo che prima o poi la vittoria arrivava ed eccola qui qualche giorno dopo il mio diciottesimo compleanno. Un grazie ai miei compagni di squadra, al presidente Luigi Nardinocchi e al direttore sportivo Cristian Falcioni”.

Con un distacco di 29 secondi si sono classificati tra il secondo e il quinto posto Cammisa, Carnicella, Pellegrini e Pera in quest’ordine. A 43 secondi in sesta posizione Jois Ricciutelli della Vini Fantini Sportur Freebike, a 1’11” un terzetto di inseguitori con Luca Cerisola (Audax Fiormonti), Giovanni Spendolini (Zero24 Cycling Team) e Filippo Modesti (Scap Trodica di Morrovalle), leggermente defilato Francesco Musilli (Team Belvedere), decimo a 1’27”.

Al termine della gara è seguita la premiazione dei primi dieci classificati e dei migliori atleti in evidenza nei traguardi volanti e dei gran premi della montagna, in presenza del presidente provinciale FCI Chieti Michele Cataldo (che ha premiato Pizzi con la consegna dello scudetto di campione provinciale) e anche dal consigliere FCI Chieti Filippo Rossetti, a sua volta al timone dell’Asd Guarenna 3.0, sodalizio pronto a riservare qualcosa di innovativo nel 2025 in virtù di tre importanti ricorrenze: la 5^ edizione della Valle del Gogna Gold Race per allievi, la 25^ edizione del Memorial Padre Giuseppe e la 30^ edizione del Trofeo San Francesco per juniores.

A questo link GUARENNA DI CASOLI 29° TROFEO SAN FRANCESCO CATEGORIA JUNIORES C.P. CHIETI – ORG. GUARENNA 3.0 (youtube.com) il servizio di Ultimo Km Ciclismo Abruzzo con il commento di Marco Romani e Fausto Capodicasa.

Credit fotografico Bruno Di Renzo

