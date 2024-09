Nuoto: Carpente riconfermato presidente Fin Abruzzo

Il presidente regionale uscente Fin Cristiano Carpente è stato riconfermato con poco più dell'82% dei voti favorevoli nel corso dell'assemblea elettiva del Comitato Regionale Abruzzo tenutasi all'Aquila.

I consiglieri eletti sono Antonella D'Ilario, Vito Del Priore, Enrico Iannetti, Luigi Cerasoli, Nazzareno Di Matteo, Deborah Salvatore (dirigenti); Alessio Matarazzo Simona Malizia (atleti), Luca Benevieri (tecnici).

"Questo quadriennio olimpico - ha commentato il presidente Carpente - è stato fra i più duri che la storia delle attività natatorie ricordano. La pandemia Covid-19 prima, ed il caro bollette dopo, hanno messo a dura, durissima prova il movimento natatorio Italiano, ed ovviamente abruzzese. Solo grazie alla determinazione, competenza e passione delle società si sta riuscendo solo oggi, a riprendere la buona rotta. Un plauso va agli atleti per il loro impegno, ai tecnici per la loro competenza, ed alle società per la loro professionalità e passione".

(Ansa Abruzzo)