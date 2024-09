Tutelare le donne lavoratrici: incontro tra le consigliere di parità Sardella e Brandiferri

Si è svolto un incontro tra la consigliera di Parità della Provincia di Pescara, Paola Sardella, e la consigliera di Parità delle Province di Teramo e Chieti, Monica Brandiferri, per discutere sui principali ambiti di attività riguardanti i temi delle discriminazioni di genere, in particolare il mobbing e le molestie sessuali sul lavoro. La riunione è stata utile per avviare una collaborazione tra gli enti al fine di tutelare le donne lavoratrici presenti sul territorio.

In questi giorni è stata inviata una comunicazione ai Comuni delle province coinvolte per gli adempimenti del Piano d'azione per la parità di genere messo in atto dalle amministrazioni comunali. Durante l’incontro tra le due consigliere sono stati, inoltre, affrontati anche altri temi come la necessità di aumentare la presenza delle donne nei ruoli apicali, la violenza contro le donne e la generale carenza di manodopera e lavoratrici qualificate.