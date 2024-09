'Festa dell'amicizia nello sport', il resoconto finale

Il tempo incerto ed il forte vento che, soprattutto nel pomeriggio di sabato, ha imperversato sulla spiaggia di Vasto Marina, non ha infastidito più di tanto i poco meno di cento atleti, dirigenti, arbitri ed accompagnatori provenienti da Abruzzo, Campania, Molise, Marche e Lazio, che hanno animato l’edizione 2024 della “Festa dell’amicizia nello sport”.

La kermesse sportiva, inserita nel quadro delle attività del Comitato Regionale Abruzzo dello CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali), presieduto dall’aquilana Noemi Tazzi, si è svolta il 14 e 15 settembre sui campi da beach del lido Acapulco, del lido Zio Fiore e della scuola di beach volley della Enjoy.

A curare gli aspetti organizzativi una squadra affiatata e collaudata composta dagli abruzzesi Giuseppe e Valter Argeo Di Gregorio, con l’immancabile e prezioso aiuto del lancianese Antonino Matteo, del marchigiano Domenico Spina, del termolese Antonio Del Cinque e dell’ avellinese Vincenzo D’Onofrio che, per l’occasione, ha portato in gita premio le ragazze della Zeta Volley Striano Società Sportiva, con le quale, da allenatore, ha vinto lo scorso Campionato di Serie D campano .

“In questa edizione – commenta a caldo Valter Di Gregorio – abbiamo registrato l’enorme successo del torneo “Juvenind”, inserito per la prima volta nel programma. Nove coppie di giovanissimi atleti molto bravi tecnicamente e, soprattutto, di una educazione e correttezza fuori dal comune. Al di la dei risultati sui campi, dove i contendenti si sono confrontati con grandissimo fair play, ancora una volta ha trionfato la solidarietà. Come siamo soliti fare, infatti, abbiamo raccolto dalle iscrizioni e dalla “pesca” una buona somma che abbiamo devoluto alla “Onlus Giacomo Sintini”, creata dall’ex campione di pallavolo per aiutare le persone, soprattutto bambini, ammalate di tumore.”

Tornando al torneo di calcio a 8, che si è giocato sabato pomeriggio, I portacolori del Cedas Stellantis ex Sevel di Atessa (Gennaro Andrisani, Gianluca Mugnano, Simone Spadano, Nicola D’Aulerio, Antonio Ramundo, Nicola Di Paolo, Giovanni Zappone, Giovanni Fornaro, Romualdo Vitulli, Marco De Filippis, allenatore Giuseppe Vaccaro, vice allenatore Enzo Di Menno Di Bucchianico) hanno battuto per 7 a 4 i colleghi del Cedas Stellantis di Pratola Serra (Av) e si sono aggiudicati la coppa in palio.

I premi individuali sono stati assegnati a Nicola D’Aulerio (Stellantis Atessa) “Capo cannoniere” e Michele Russo (Pratola Serra) quale miglior portiere.

Un riconoscimento speciale è andato all’arbitro Josè Ramundo, mentre a Vincenzo Ursini (Cedas ex Sevel), che ha coordinato il torneo, è stato assegnato il premio “Fair Play”.

Al termine della due giorni di gare sulla spiaggia, questi sono stati i verdetti sportivi.

Ester Travaglini e Manuel Silvestri hanno vinto, veramente alla grande, il torneo Juvenind. Sugli altri gradini del podio si sono classificate le coppie formate rispettivamente da Sara Giammichele - Giorgio Medda e da Teresa Travaglini ed Angelo Monaco. Al 4° posto Federica Mariano - Daniel Trofino.

Nel torneo maschile, il successo è andato alla coppia dell’ACRAF Angelini di Ancona Christian Ciciliani – Leonardo Menichini che, partita in svantaggio di un set in funzione della classifica generale dopo le eliminatorie, ha avuto ragione di Anton Giergji – Gianmarco Di Nucci del Cedas Stellantis Termoli vincendo due set consecutivi.

Sul gradino più basso del podio sono saliti i porta colori della Pilkington Nsg, Antonio Sasso –Sandro Giuseppetti che, nella finale di consolazione, hanno avuto la meglio sugli anconetani dell’Angelini Stefano Paoli – Angelo Brocanelli..

Combattutissimo, come sempre, il torneo misto, che ha visto primeggiare Gaia Fidelibus e Paolo Ricciardi, due giovani promesse sia del volley indoor che del beach.

Dietro di loro gli inossidabili Sabrina Basilico – Maurizio Martiniello hanno preceduto in classifica Sandro Giuseppetti – Chiara Vinciguerra. Al quarto posto si sono classificati Federica Mancini – Mauro Basilico.

Nel corso della premiazione sono state consegnate le coppe alle coppie che sono salite sul podio di entrambi i tornei, mentre a tutti i partecipanti è stata regalata la medaglia celebrativa dell’evento.

Sono stati anche assegnati riconoscimenti agli arbitri che hanno diretto tutti gli incontri in programma.

Infine, un riconoscimento, un ringraziamento speciale ed un lunghissimo applauso è andato a Cristina Fiore, al professore Carlo Menna che hanno permesso di utilizzare i campi della concessione balneare e dell’Enjoy Volley ed a Massimo Di Lorenzo, titolare del “Lido Acapulco”, che ha messo a disposizione gli impianti e la sua bellissima e funzionale struttura, dove si sono svolte le festosissime cerimonie di premiazione che hanno concluso ognuna delle due giornate di gara.