Uiltrasporti Abruzzo, il segretario nazionale Marco Verzari al consiglio regionale

Si terrà il 17 settembre alle ore 15.30, nella sala Camplone della Camera di Commercio di Chieti Pescara in via Conte di Ruvo, il Consiglio regionale della Uiltrasporti Abruzzo. Parteciperanno insieme al segretario nazionale Marco Verzari, il segretario generale Uil Abruzzo Michele Lombardo e l’assessore regionale alle Infrastrutture e Lavori pubblici Umberto D’Annuntiis.

Per Vincenzo Marcotullio, segretario generale Uiltrasporti Abruzzo, “In questi due anni abbiamo lavorato molto grazie anche al supporto della segreteria nazionale. Siamo un’organizzazione che cresce e questo è dovuto alla serietà, trasparenza, costanza e presenza nei luoghi di lavoro e alla passione e all’impegno che vedo ogni giorno nei nostri collaboratori, delegati e dirigenti. Saranno presenti i giovani della nostra struttura regionale per dare spazio e opportunità a proposte nuove e rispondenti alle esigenze giovanili e per affrontare le sfide che abbiamo davanti. Saranno affrontati, inoltre, temi importanti che riguardano la nostra regione, come il rinnovo del contratto autoferrotranvieri, la crisi dell’automotive che desta preoccupazioni nell’intera filiera trasportistica regionale, nonché i ritardi infrastrutturali che incidono pesantemente sui costi e le modalità di trasporto”.