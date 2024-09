Stage nazionale di Arti Marziali

Ben dieci anni fa, nel 2014, l'Acsi sezione Arti Marziali cominciò a organizzare gli stage a Montesilvano al Serena Majestic. Oggi, anno 2024, si festeggerà quindi la decima edizione e si rivivranno le stesse emozioni utilizzando tutti gli spazi disponibili dell'hotel-villaggio. Si ricorda e si sottolinea che l'Acsi (Associazione Centri Sportivi Italiani) è un ente nazionale di promozione sportiva riconosciuto dal Coni e che in particolare gli stage di arti marziali proposti ogni anno a Montesilvano sono tra i più partecipati, qualitativi e multidisciplina in territorio italiano e non solo.

Previsti infatti circa 600 partecipanti, provenienti da tutta Italia. Molteplici le discipline rappresentate: Aikido, Gatka, Jeet Kune Do, Ju Jitsu Stili, Ju Jitsu Agonistico, Ju Jitsu Difesa personale, Judo, Karate, Karate Kyokushinkai, Katori Shinto Ryu, Kickboxing, Lotte tradizionali, Muay Thai/May Boran, Scherma storica, Shuai Jiao, Tatami Kids. Quest'anno le attività non si svolgeranno nel Pala Dean Martin, ma al Serena Majestic. Il responsabile nazionale di Acsi Arti Marziali è Giancarlo Bagnulo, che definisce gli obiettivi di questi stage:

"Si tratta del raduno annuale tra i praticanti, soprattutto gli affiliati che riescono quindi a creare rete per ciascuna disciplina). Inoltre, mi piace evidenziare che ci sono punti di contatto tra le diverse discipline: i partecipanti non giungono allo stage per praticare solo la propria, ma per girare anche tra i tatami e le altre discipline, avendo modo di approfondire le tecniche diverse ma sempre in qualche modo simili, per comprenderne fondamenti, effetti e applicazione. E poi l'obiettivo è di ampliare sempre più i contatti con le realtà internazionali, grazie alle partnership con organizzazioni e tecnici di nazioni quali Francia, Svezia, Germania, Bulgaria, Marocco".

L'ACSI è da sempre al servizio della qualità senza alcuna volontà speculativa e a Montesilvano si vivrà un'esperienza unica nel genere. Appuntamento dal 4 al 6 ottobre.