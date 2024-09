Crisi di impresa e sovraindebitamento, grido di allarme per i suicidi non stimati ufficialmente

Si è tenutovenerdì, nella Casa delle Associazioni a Montesilvano, il seminario dal tema: "Crisi di Impresa e Sovraindebitamento”. Organizzato dal Cipas, ha visto la presenza di diversi rappresentanti associativi intervenuti: Albano Viscioni, presidente Conflavoro Pmi Teramo, Oscar D’Angelo, presidente degli “Achilliani”, Alberto Gradin, presidente degli “Amici di Bocca del Cerchio”, Eugenio di Caro, presidente di Percorsi. Ha moderato l’incontro il giornalista Donato Fioriti, presidente nazionale CIPAS:



Dopo l’apertura in controtendenza della dottoressa Annamaria Acunzo (imprenditrice e docente), che ha sottolineato come l’impresa del benessere veleggi a gonfie vele, la "Lectio Magistralis" del prof. Giacomo Cavuta (docente Università D’Annunzio), che ha spiegato tecnicamente quali sono i soggetti che possono accedere alle opportunità statali per trarsi di impaccio dalle difficoltà economiche; sulla stessa linea il dottor Ernesto D’Onofrio (presidente Conflavoro PMI Chieti), che ha sottolineato gli aspetti sociali e la visuale dell’imprenditore. Alto il grido di allarme lanciato dalla dottoressa Rossella Di Carmine (psicologa e criminologa) che ha sottolineato come il soggetto che si trovi in stato di difficoltà diventi un vero e proprio derelitto per la società, che non lo aiuta affatto. Ha ricordato che i suicidi legati alla crisi economica si moltiplicano ed i dati al riguardo sono colpevolmente fermi a diversi anni addietro.



Ha concluso i lavori l’avvocato Brezza Di Rocco (Dirigente Conflavoro Pmi Chieti e legale fiduciario Cipas) che ha dettagliatamente e sapientemente spiegato, con parole semplici e non banali, le modalità di accesso alle Occ (Organismi di Composizione delle Crisi), ricordando come l’iter burocratico sia preciso , non semplice e come sia conveniente affidarsi ad un legale per non rischiare di vanificare le richieste.



Proprio per questa ragione l’avvocato Di Rocco sarà presente all’Open day (23 settembre 2024 ore 15-18 - nella sede della Casa delle Associazioni con appuntamento tramite mail: cipas.eu@gmail.com) lanciato da Cipas per coloro che volessero approfondire la propria situazione debitoria e le opportunità di legge: lo studio e la valutazione sull’accessibilità alle OCC saranno gratuite da parte del legale. I partecipanti (imprenditori, dirigenti associativi, gente comune), che hanno affollato la sala conferenze, hanno dimostrato di apprezzare il seminario, applaudendo in varie circostanze e restando incollati alle sedie per oltre due ore.