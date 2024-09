A Lanciano la prima edizione del Memorial Claudio Corà

Claudio Corà è stato per l’Unibasket Lanciano molto più di un allenatore. Con la sua esperienza, professionalità, attenzione e determinazione è stato fondamentale per la crescita di tanti ragazzi in campo, ma anche nello sviluppo societario e manageriale della società.

“Con lui alla guida – si legge in una nota del club – abbiamo centrato nella stagione 2018/2019 la vittoria della regular season nel campionato di serie C Gold ed uno straordinario approdo ai playoff, con il sogno di giocare per un sogno chiamato serie B.

Nel 2022 la sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto in tutti i noi, ma visto che “le idee di un grande uomo non muoiono con lui ma rimangono vive nel cuore di chi lo ha amato” abbiamo deciso di celebrarlo e ricordarlo degnamente con due giorni di sport, pallacanestro ed amicizia.

Il 14 e 15 settembre al Palazzetto dello Sport di Lanciano ci sarà la prima edizione del Memorial Claudio Corà dove scenderemo in campo con Magic Basket Chieti, Teramo a Spicchi e Olimpia Mosciano.

Programma degli incontri

Sabato 14 settembre

Ore 17 Unibasket Lanciano – Olimpia Mosciano

Ore 19.15 Teramo A Spicchi – Magic Chieti

Domenica 15 settembre

Ore 17 Finale 3° posto

Ore 19.15 Finalissima