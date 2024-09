Lanciano Sport Center, l'11 settembre la riapertura

Mercoledì 11 settembre, a Lanciano, ore 10, riapertura ufficiale, con taglio del nastro e conferenza stampa, del Lanciano Sport Center, dopo gli interventi di ampliamento.

Al centro sportivo lancianese (ex Le Gemelle) ci sarà l'inaugurazione della struttura, dopo gli importanti lavori di ampliamento e di maquillage che hanno interessato l’impianto durante l’estate.

In concomitanza, alle ore 10, ci sarà una conferenza stampa, da parte dei vertici del centro sportivo, in particolare del presidente Franco D’Intino, per illustrare gli interventi effettuati e per presentare lo staff tecnico, di importanza nazionale, che lavorerà nella prossima stagione nella struttura nei settori nuoto e pallanuoto: Antonio Tartaglia, Domenico Fioravanti e Francesco Mammarella. Saranno presenti anche gli amministratori comunali di Lanciano.