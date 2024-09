Estate super per la Pro Life Racing Team

Periodo caldo per la Pro Life Racing Team che ha spinto al massimo in questo periodo estivo per dare lustro alla propria attività spaziando tra il fuoristrada e il ciclismo su strada.

Un chiaro esempio di dinamismo offerto da tutto il collettivo presieduto da Amedeo Di Meo lo ha dato il circuito Sulle Orme dei Sanniti nel quale la squadra di Casalbordino ha fatto manbassa di primati a cominciare da quello assoluto con Gianpietro Cinosi e anche uno di categoria con Giuseppe Cinalli tra i master 8, mentre al terzo posto tra i master 6 si è classificato Nicola Delle Donne.

A raggranellare successi e prestazioni di tutto rispetto anche Carlo Tudico che si è aggiudicato cinque prove su cinque del circuito Cross Cup Estate CSI (nelle Marche), regalando alla sua società di appartenenza il terzo posto assoluto e il primato tra quelle extra-regionali.

Gli atleti sono andati benissimo a livello individuale e di squadra anche nella gara di Pizzoferrato appartenente al circuito I Sentieri d'Abruzzo con ottimi riscontri assoluti e di categoria per Gianpietro Cinosi, Nicola Delle Donne, Davide Zimarino, Rocco Valloscuro e Carlo Tudico. All'attivo anche due maglie di campione regionale UISP per Sandro Pellegrini e Giovanni Di Domenica.

C'è stata gloria anche su strada per merito di Andrea Tudico che ha assaporato la vittoria assoluta a Monteprandone (Picenum Road) classificandosi terzo dietro Paolo Totò e Manuel Fedele.

Tutti questi risultati, nell'insieme, infondono fiducia per archiviare al meglio gli impegni di settembre con i circuiti XCO Dama Challenge e Mtb Abruzzo Cup, ma anche porre le fondamenta per un'esaltante stagione di ciclocross fino a gennaio 2025.

