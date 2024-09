Università a porte aperte - Open Day del Corso di laurea in Diritto dell’Ambiente e dell’Energia

Martedì 10 settembre, alle h. 17:30, presso il Palazzo degli Studi di Lanciano, si terrà l’Open Day del Corso di laurea in Diritto dell’Ambiente e dell’Energia dell’Università degli Studi di Teramo.

All’iniziativa parteciperanno il Magnifico Rettore Dino Mastrocola, il Rettore eletto Christian Corsi, la Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza Emanuela Pistoia, il Coordinatore del Corso di laurea Enzo Di Salvatore, il Consigliere regionale Nicola Campitelli, il Sindaco di Lanciano Filippo Paolini e la Presidente del Consorzio Universitario Eliana De Berardinis. Nel corso dell’evento sarà presentata l’offerta formativa del Corso di laurea e si terrà una lezione dal titolo “Transizione ecologica e Costituzione” tenuta dal prof. Enzo Di Salvatore. La giornata si concluderà in Piazza Pace con un concerto di musica classica (Giuseppe Carunchio, violoncello, e Francesca La Morgia, flauto traverso) e con un aperitivo offerto ai partecipanti.

Il Corso di Laurea in Diritto dell'Ambiente e dell'Energia è nato nel 2023, ed è il primo corso di studi in Italia a formare figure professionali con conoscenze approfondite in materia ambientale ed energetica, in grado di rispondere alle nuove esigenze del settore pubblico e privato.

La sinergia tra l'Università degli Studi di Teramo, la Regione Abruzzo e il Comune di Lanciano ha portato i suoi frutti già in questo primo Anno accademico trascorso, durante il quale è stato ottenuto il posizionamento tra i migliori 100 Corsi di Laurea in Italia.