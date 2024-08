Malore improvviso, Ã¨ morto il ciclista spoltorese Simone Roganti

A causa di un malore improvviso è morto il ciclista spoltorese Simone Roganti. Aveva solo 21 anni. Il decesso del giovane atleta è avvenuto ieri sera nella sua abitazione di Villa Santa Maria, dove Roganti viveva con la famiglia. La tragedia si è consumata poco dopo le ore 22.30: subito sono stati allertati i soccorsi, ma sfortunatamente non c’è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimazione, andati avanti per più di un’ora.

Simone era tesserato per la MG Kvis Colors for Peace e aveva al suo attivo diverse convocazioni in nazionale. Cresciuto nella Nuova Spiga Aurea, aveva debuttato tra i professionisti nel 2022 con la D’Amico UM Tolls, per poi passare alla Big Hunter Beltrami TSA Senene. Lascia il padre Fabiano, la madre Alessandra, la sorella Lucrezia, lo zio Federico, i nonni e tanti amici.