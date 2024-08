Al via i lavori di sistemazione del tetto della scuola dellâ€™infanzia in viale San Giovanni a Fossacesia

Sono iniziati i lavori di sistemazione del tetto della scuola dell'Infanzia di Fossacesia in Viale San Giovanni in Venere da parte della ditta Consalvo Asfalti di Casoli.

A renderlo noto è il Sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio unitamente all'Assessore ai Lavori Pubblici, Danilo Petragnani.

Nelle more della definizione delle cause e delle responsabilità per i gravi difetti di costruzione del tetto dell'edificio ultimato ad inizio 2018 - si legge in una nota del Comune- si è ritenuto opportuno agire tempestivamente con un ripristino dello stato dei luoghi, effettuando una manutenzione straordinaria, prima del periodo autunnale,in vista della riapertura della scuola prevista per il 9 settembre 2024.

L'intervento, che ha un costo di 81.601 euro con fondi di bilancio, consiste nella rimozione e nello smaltimento dell'attuale copertura del tetto di tegole canadesi che tendono a distaccarsi in caso di giornate ventose; nella verifica dei giunti e l'allineamento dei pannelli isolanti di copertura; nell'installazione di un nuovo manto impermeabilizzante di copertura del tetto in bitume polimero elastoplastomerica al fine di consentire il corretto deflusso delle acque meteoriche eliminando le infiltrazioni di acqua piovana all'interno dei locali.

"Ringraziamo il Settore Tecnico del Comune, diretto dall'ing. Nico Priori- dichiarano il sindaco Di Giuseppantonio, l'assessore Petragnani e Ester Di Filippo, consigliere con delega alla Scuola - per aver predisposto celermente tutti gli atti amministrativi, per iniziare subito i lavori. Infatti, per far conoscere l'efficienza dei nostri uffici riportiamo l'iter delle procedure: la variazione di bilancio, approvata dal Consiglio comunale il 29 luglio, per finanziare l'opera; l'approvazione della delibera di Giunta per avviare l'intervento il 31 luglio; l'affidamento dei lavori il 14 agosto a cui hanno fatto seguito la richiesta dei documenti per la sicurezza, polizze assicurative e stipula del contratto con l'impresa aggiudicataria".