'Bucci Runner Memorial', di corsa tra le emozioni a Fossacesia

Grande entusiasmo e tanti momenti di commozione a Fossacesia per la corsa podistica Bucci Runner Memorial con la regia organizzativa del comitato locale presieduto da Renato Menna in collaborazione con l’Asd I Lupi d’Abruzzo.

La partecipazione alla quarta edizione, facente parte del circuito Corrilabruzzo UISP, è stata molto larga con circa 400 atleti, dagli adulti ai più piccoli, per non mancare all’appuntamento in ricordo di Antonio Bucci, indimenticato podista di Fossacesia, scomparso quattro anni fa durante il periodo di lockdown all’apice della pandemia.

Articolata in due giri cittadini di 5 chilometri cadauno, la gara competitiva ha visto il ritorno al successo di Riccardo Di Lizio (già a segno nelle edizioni 2021 e 2023). Il 20enne atleta di Ripa Teatina, in forza all’Atletica Runtime è riuscito a concludere al primo posto assoluto in 32’49” mettendosi alle spalle Douglas Scarlato (US Aterno Pescara), Samuel Borraccino (Passologico), Pardo La Serra (Atletica Alessandria) e Giampiero Carosella (Free Runners Isernia).

Al femminile è stata un’atleta dell’Atletica Val Tavo a mettere il timbro alla vittoria, Letizia Cavallaro col tempo di 38’04”. Dietro di lei Zoe Pretara e Lorella Buzzelli, rispettivamente figlia e madre che gareggiano con la stessa squadra della Runners Chieti. A completare la top-5 Giorgia Morano (Asd Vigonechecorre) e Loretta Cianflocca (Podisti Frentani).

Per le gare giovanili è stata l’Asd I Lupi d’Abruzzo a conquistare il miglior rendimento tra vittorie e piazzamenti nelle fasce d’età fino ai 15 anni.