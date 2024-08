Turismo nelle aree interne, Liris: "Stanziati 13 milioni"

Con lo stanziamento, in consiglio dei ministri, di 13 milioni di euro a sostegno del turismo nelle aree interne dei Comuni della dorsale appenninica, "il governo Meloni ribadisce ancora una volta il suo impegno e la sua vicinanza all'Abruzzo e alle sue montagne, dimostrando una particolare attenzione nei confronti dei gestori e delle imprese locali". Così in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Guido Liris.

"Questo impegno - aggiunge - arriva a seguito di un ordine del giorno presentato dal responsabile del dipartimento turismo di Fratelli d'Italia, On. Gianluca Caramanna che ringrazio per la costante attenzione nei confronti delle criticità che emergono dai territori. Un intervento fondamentale per l’Abruzzo e per i territori colpiti dalla diminuzione delle presenze turistiche a causa dell'assenza di neve, che ha reso la stagione invernale difficile per numerosi operatori del settore. Le temperature insolitamente elevate e la totale assenza di neve hanno comportato una stagione invernale complessa per diverse categorie, tra cui maestri di sci, gestori di impianti di risalita, noleggiatori di attrezzature, tour operator, gestori di stabilimenti termali, ristoratori e strutture ricettive".