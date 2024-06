Giovanissimi under 13 in sella a Lanciano per il Memorial Davide Di Pasquale

In pieno fervore tutto lo staff dell’Asd Moreno Di Biase nell’impegnativo compito di portare a termine i preparativi per la seconda edizione del Memorial Davide Di Pasquale per giovanissimi dai 7 ai 12 anni.

Sabato 29 giugno di scena a Lanciano presso il parco dell’Ippodromo Villa delle Rose la gara che si svolge all’interno dell’impianto su un anello chiuso da ripetere più volte a seconda delle fasce d’età . Alla fine delle gare, premiazione per tutti i bambini partecipanti, anche per i promozionali non tesserati.

Con il supporto degli sponsor locali Maurizio Di Martino, Lavanderia da Frida, Onoranze Funebri La Galante, Il Kyosko, Alessandra Micolucci (armonia di bellezza), Top Service Luciano Cerrone, Nicola Priori Vini, Lido Esperia (ristorante-pizzeria), Cicli Casalanguida, Smi Bar, Sciapò e Villa Caravaggio, l’appuntamento è per un grande pomeriggio di sport giovanile a vantaggio dello spettacolo e per il quale si potranno ammirare i baby campioni del pedale grazie all’Asd Moreno Di Biase, realtà sportiva consolidata nel territorio frentano come scuola di ciclismo e riconosciuta per l’attività che svolge in favore dei giovani fino alle categorie esordienti, allievi e juniores.