Oggi a Lanciano, nella splendida cornice dell’Auditorium Diocleziano di piazza Plebiscito, la cerimonia finale della seconda edizione del Premio Emiliano Giancristofaro, riservato alle volontarie e ai volontari di Servizio Civile Universale della rete UNPLI Abruzzo.

Si tratta di un’iniziativa promossa dall’UNPLI Abruzzo, in collaborazione con il Comune di Lanciano e con la Rivista Abruzzese, per ricordare l’impegno profuso dallo studioso lancianese, scomparso di recente, in favore delle Pro Loco e in particolare a supporto dei giovani volontari di Servizio Civile che negli anni, ospitati dalla rete UNPLI, si sono avvicinati alla cultura, al folklore e alle tradizioni abruzzesi. Saranno premiati gli elaborati progettuali di volontarie e volontari di Servizio Civile Universale delle sedi Pro Loco UNPLI Abruzzo in servizio nell’anno 2023/2024, sul tema del progetto annuale “Idiomi ed espressioni dialettali nella cultura immateriale abruzzese”.