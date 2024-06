Pedala con il cuore: impresa benefica di 550km

Il 56enne Gianluca Santacatterina, originario di Schio (VI), arriverà a Fossacesia in bicicletta il 23 giugno 2024, dopo aver percorso ininterrottamente 550 km. Questa impresa straordinaria nasce dalla volontà di sensibilizzare le persone sull'importanza della prevenzione cardiaca. Nel 2021, durante una visita medica, a Santacatterina è stato diagnosticato un problema cardiaco che ha richiesto l'impianto di un pacemaker. L'operazione, avvenuta nel reparto di terapia semi intensiva dell’Ospedale Alto Vicentino di Santorso (VI), è stata un vero e proprio shock.

Tuttavia, anziché scoraggiarsi, Gianluca ha deciso di affrontare la sua condizione con rinnovato entusiasmo, dando vita al progetto “#PedalaConIlCuore”.

“#PedalaConIlCuore” ha l'obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione cardiaca, offrire speranza a chi condivide la sua patologia e raccogliere fondi per bambini malati e disabili attraverso lunghe pedalate. Da marzo 2021, data del primo dei tre interventi al cuore, Gianluca ha realizzato diverse imprese ciclistiche e si appresta a compiere un'altra impresa significativa. La partenza per questa traversata che porterà alla raccolta fondi per l’Associazione Contro L’Esclusione della sua città, avverrà da Schio sabato 22 giugno, con l'obiettivo di raggiungere la costa dei trabocchi a Fossacesia il giorno successivo, proprio nel giorno del suo 56esimo compleanno.

Gianluca non si fermerà mai durante il percorso, simbolo della sua determinazione e della forza del suo messaggio. Santacatterina sarà disponibile per incontrare la stampa lunedì 24 giugno 2024, alle ore 11:00, davanti al Comune di Fossacesia. Sarà l'occasione per condividere la sua storia, discutere dell'importanza della prevenzione cardiaca e presentare i futuri obiettivi del progetto “#PedalaConIlCuore”.

• Il messaggio di Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto dedicato a Gianluca Santacatterina:

https://www.instagram.com/p/C8Bxd0xqTdB/?igsh=Zm1kam5zMzNqMms5

Le imprese di Gianluca Santacatterina:

Settembre 2021 Schio (VI) - Ostuni (BR) per promuovere una raccolta fondi a favore dell’Associazione Contro L’Esclusione di Schio (VI) 9 giorni km 1.152

Ottobre 2021 Trieste – Ventimiglia per promuovere una raccolta fondi a favore dell’Associazione Contro L’Esclusione di Schio (VI) 6 giorni km 792

Aprile 2022 Schio (VI) - Monaco di Baviera per aiutare l’Istituto Il Tessitore di Schio a finanziare progetti inclusivi 4 giorni km 596

Maggio 2022 Schio (VI) - Civitanova Marche (MC) per promuovere una raccolta fondi a favore della Fondazione Città della Speranza di Padova 2 giorni km 370

Giugno 2022 Periplo della Sardegna per promuovere una raccolta fondi a favore della Fondazione Peter Pan di Cagliari 8 giorni km 1.097 dislivello mt. 13.190

Luglio 2022 Schio (VI)-Grottammare (AP) - 443 km NO Stop! per promuovere una raccolta fondi a favore dell’Associazione Omphalos Autismo & Famiglie

Settembre 2022 Piovene R. (VI) –Venezia per ricordare Alessia e la sua Associazione Domna di Padova 1 giorno km 138

Ottobre 2022 nuovamente in ospedale... Ablazione cardiaca complessa da cinque ore e mezza

Maggio 2023 Partenza da Verona il 3 maggio e arrivo a San Benedetto del Tronto (AP) il

26 maggio attraversando quasi tutte le Regioni del Centro e Nord Italia per il Progetto BikeAway by GateAway.com per raccogliere fondi a favore della Fondazione Città della Speranza di Padova 19 giorni km 1.890

Settembre 2023 viene pubblicato il libro #pedalaconilcuore. Per ogni copia venduta verranno donati euro 2,00 a Fondazione TOG di Milano.

Dicembre 2023 3° intervento: viene espiantato il pacemaker e relativo elettrocatetere e impiantato un defibrillatore

22 giugno 2024 SCHIO (VI)-FOSSACESIA (CH): 550 KM NON STOP (nemmeno per dormire) per promuovere una raccolta fondi per l’Associazione Contro L’Esclusione di SCHIO.