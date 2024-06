Federmoda-Confcommercio: “Attività storiche, nasce l'albo nazionale”

Attività storiche: nasce l'albo nazionale. Soddisfazione di Federazione Moda Italia per la norma che riconosce un enorme patrimonio economico e culturale.

Lo prevede lo schema di decreto legge approvato il 20 giugno 2024 in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in attuazione della legge per la concorrenza.

Gestito dal Ministero delle imprese e del Made in Italy e frutto della collaborazione tra Mimit, ministero della cultura, Ministero del turismo e di altri ministeri, questo strumento riconosce e tutela le attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici.



Giulio Felloni, presidente di Federazione Moda Italia Confcommercio ha affermato: “Esprimo una grande soddisfazione nel vedere accolto il contributo della federazione avanzato al tavolo della cultura e della moda a garanzia di uno sviluppo urbano e commerciale equilibrato, tra identità e innovazione.”



Marisa Tiberio, vice presidente nazionale Federazione Moda Italia e presidente Confcommercio Chieti ha dichiarato: "E’ un provvedimento che rivolge l'attenzione a quegli esercizi commerciali di prossimità che arricchiscono con le loro attività il nostro paese. Ne avevo parlato nel mio intervento a Paglieta in occasione di un incontro con imprenditori locali alla presenza dell'assessore alle attività produttive Tiziana Magnacca auspicando che anche la Regione Abruzzo possa intercettare risorse di sostegno alle attività del commercio che sono stremate dalle difficoltà dovute al calo dei consumi e della sleale concorrenza delle grandi piattaforme dell'online.

In Confcommercio Chieti abbiamo già costituito l'albo delle attività storiche con almeno 50 anni di vita connotate da particolare interesse storico culturale artistico merceologico o legato alle tradizioni locali.”