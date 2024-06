Il â€˜Fattore Dayâ€™ per celebrare lâ€™epica impresa di Mario Fattore

La Duilio Run 2024, in programma sabato 22 giugno, dalle ore 17,30, ad Atessa, ha come prologo al mattino il Fattore Day per omaggiare il titolo mondiale sulla distanza dei 100 chilometri, vinto esattamente il 22 giugno 2002 in Belgio dal campionissimo Mario Fattore di Mozzagrogna che, in quella circostanza, stabilì il record italiano con il tempo di 6 ore, 34 minuti e 23 secondi.

Lo start di questa 6 ore celebrativa è previsto alle 9:30 in piazza Garibaldi, in centro ad Atessa.

Nella medesima location, a pomeriggio inoltrato, si mette in moto la macchina organizzativa della Duilio Run con le gare riservate ai bambini e giovanissimi a partire dalle 17:30 su diverse distanze in base alle fasce d’età. A seguire lo start della gara (alle 19:00) per gli adulti con la possibilità di potersi iscrivere mezz’ora prima della partenza. Le premiazioni della Duilio Run interessano i primi tre assoluti uomini e donne, i primi cinque di categoria M/F, le cinque società più numerose, le tre società extra regionali e le medaglie per tutti i bambini e i ragazzi.