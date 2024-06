Torna la 'Duilio Run' ad Atessa

Appuntamento classico dell’estate con la Duilio Run ad Atessa nella giornata di sabato 22 giugno, una tradizione molto cara ai podisti in ricordo di Duilio Fornarola che tanto ha dato in termini di presenza al mondo amatoriale podistico abruzzese e non solo.

Questo grazie all’Asd I Lupi d’Abruzzo che sfodera le proprie risorse organizzative per puntare al successo pieno dell’undicesima edizione con il patrocinio dell’amministrazione comunale e la collaborazione della Pro loco Abruzzo UNPLI e Val di Sangro-Atessa.

Si torna a correre in pieno centro storico con la competitiva di 10 chilometri e la passeggiata di 5 chilometri, dopo le due precedenti edizioni che si sono svolte nelle contrade di Montemarcone e Piazzano.

Per questa edizione 2024 gare riservate ai bambini e giovanissimi a partire dalle 17:30 su diverse distanze in base alle fasce d’età. A seguire lo start della gara (alle 19:00) per gli adulti con la possibilità di potersi iscrivere mezz’ora prima della partenza.

Le premiazioni della Duilio Run interessano i primi tre assoluti uomini e donne, i primi cinque di categoria M/F, le cinque società più numerose, le tre società extra regionali e le medaglie per tutti i bambini e i ragazzi.