Mtb: sfida di vertice alla GF Maiella e Morrone

Torna domenica 23 giugno la Race Cup Mtb Centro Italia, con la sua tappa abruzzese coincidente con la sesta edizione della GF Maiella e Morrone programmata a Sant’Eufemia a Maiella. Gli organizzatori della Functional Fit stanno lavorando alacremente per rendere tutto al meglio per la corsa, inserita anche nella challenge regionale Abruzzo Mtb Cup e avranno quest’anno una partecipazione di primo piano. I vincitori delle ultime due edizioni Franco Casella e Davide Giorgini della Dama Pasolini Bikepro saranno infatti sfidati dai portacolori della DMT Racing by Marconi, capeggiati da quel Mattia Toccafondi vincitore domenica scorsa della Granfondo delle Sorgenti a Nocera Umbra (PG).

Teatro dell’evento sarà il percorso sotto un assiduo controllo in queste ore. La sua lunghezza è di 441 km per un dislivello di 1.650 metri, caratterizzato da un continuo saliscendi che ha sempre fatto selezione, come dimostrano le edizioni precedenti. Partenza alle ore 9:30 dal Centro Info Turistiche di San’Eufemia. Oltre 200 i biker che hanno già garantito la loro presenza, ma c’è ancora la possibilità di aderire all’evento al costo di 30 euro fino a sabato. Chi vorrà iscriversi al mattino della gara dovrà versare 35 euro, presentandosi ai tavoli di segreteria alla partenza aperti dalle ore 7:30 per la consegna di numeri e pacchi gara, contenenti anche una speciale T-shirt realizzata a ricordo della manifestazione. Per informazioni: Functional Fit, functionalfitmtb@gmail.com.