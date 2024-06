Diciassette esibizioni alla “Festa della Musica”

Sono 17 i cantanti e i gruppi che quest'anno prenderanno parte all'edizione 2024 della Festa della Musica. L'evento, promosso dal ministero dei Beni e delle Attività Culturali si tiene nell'ambito della giornata dedicata alla Musica, che si festeggia il 21 giugno in tutta Europa nel giorno del solstizio d'estate, si svolgerà nell'area monumentale dell'abbazia di San Giovanni in Venere, a Fossacesia. Tutti i concerti sono gratuiti, e ognuno dei partecipanti potrà esprimere il proprio genere musicale liberamente.

"Questa è soprattutto una manifestazione tra i più importanti e significativi eventi musicali dell'anno, che lega le espressioni artistiche alle bellezze del nostro territorio ed è quindi una grande occasione di partecipazione spontanea e promozione culturale e turistica di Fossacesia – afferma il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio.

Tanti gli artisti che si susseguiranno sul palco che sarà allestito a San Giovanni in Venere, per quella è diventata "una manifestazione consolidata negli anni in cui, anche in questa edizione si darà valore alla molteplicità e alla diversità delle pratiche musicali – dice Maura Sgrignuoli, assessore che ne ha curato l'organizzazione -. Ogni genere di musica sarà presente, ogni artista potrà esprimersi e mostrare il proprio talento. Questo è lo spirito che anima l'evento e che noi accogliamo con entusiasmo qui a Fossacesia".