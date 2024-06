Torna lâ€™appuntamento con la Notturna Lancianese

Con il mese di giugno, il circuito Corrilabruzzo UISP propone un altro appuntamento importante con le gare in notturna, la seconda dopo quella di Guardiagrele. Oggi è il giorno della Notturna Lancianese con la regia organizzativa della Tribù Frentana.

La nona edizione contempla la gara competitiva di 10 chilometri in pieno centro storico tra i punti caratteristici della città frentana con start fissato alle 20:30 da piazza Garibaldi, momento anticipato alle 19:00 dalle gare per bambini e ragazzi sempre in piazza. È in programma anche la passeggiata non competitiva di 5 chilometri, aperta a chiunque voglia scoprire lo stupendo percorso del centro storico di Lanciano.

Nella gara competitiva saranno premiati i primi 10 delle categorie MF40, MF45 e MF50; i primi 7 delle categorie MF16, MF23, MF30, MF35, MF55, MF60 e MF65; i primi 5 delle categorie MF70, MF75 e MF80 e oltre. Tutti (competitiva e passeggiata) riceveranno un pacco gara a ricordo della manifestazione.

Per il primo appuntamento organizzativo dell'anno in seno all'Asd Tribù Frentana, l'obiettivo è quello di assicurare la perfetta riuscita della manifestazione e non può essere altrimenti visto l'impegno, la passione e la meticolosità profusa dal sodalizio frentano presieduto da Piero Nasuti.

Comunicato Stampa Atletica Uisp Abruzzo e Molise