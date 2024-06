"Scatti d'Autore" di Ivano D'Ortenzio, la mostra a Roccascalegna

Sabato 1° giugno si terrà nello splendido borgo medievale di Roccascalegna, a partite dalle 14.00, una iniziativa all'aperto con musica dal vivo nella veranda del Civico 20 RistorArtGallery, con vista sul castello, "Sound All Around" a cura di Hector.

All’interno del Civico20 RistorArtGallery ci saranno tre postazioni di scacchi per giocare gratuitamente. Dalle ore 16:00 si procederà con il vernissage per l’inaugurazione della mostra fotografica "Scatti d'Autore" di Ivano D'Ortenzio di Popoli, fotografo che da oltre quarant'anni, si occupa principalmente di fotografia di paesaggi e natura. Durante il pomeriggio ci sarà anche la possibilità di incontrare l'artista. Saranno presenti Carmine Di Donato e Raffaella Di Donato con i loro attimi poetici.

A tal proposito, ha commentato Valentina la manager degli eventi del Civico20 RistorArtGallery: "Una mostra artistico - fotografica quella di Ivano D'Ortenzio in linea con gli eventi culturali del Civico che è ormai da anni un punto di riferimento turistico - enogastronomico per chi vuole venire a visitare il borgo e il castello, e culturale per letterati ed artisti non solo per Roccascalegna, ma per tutta la Val di Sangro, l'area frentana e la costa teatina dei trabocchi".