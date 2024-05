Coppa Italia di Promozione, niente da fare per il San Vito '83

Lo Stadio Comunale “Fernando Colangelo” di Penne ha fatto da teatro alla finalissima della Coppa Italia di Promozione che ha visto il Mosciano Calcio di mister Guido Di Fabio, vincitore del girone B, e il San Vito ’83 di Alberto Iezzi, rivelazione del girone C, contendersi l’ambito trofeo.

Alla presenza dei vertici LND Abruzzo è andata in scena una partita ben giocata da entrambe le squadre, ma vinta dal Mosciano Calcio 4-1 grazie alle marcature di Di Sante nei primi minuti di gioco, e all’uno-due mortifero firmato da Africani e Palumbo in apertura della ripresa, completato dalla rete allo scadere di Puglia. Per il coriaceo San Vito a segno Quintiliani, entrato da pochi secondi nel finale di partita.

Esalutano i giallorossi moscianesi, che dopo il campionato conquistano un prestigioso double e ora guardano alla Coppa Mancini per chiudere una stagione sportiva trionfale.

Cerimonia di premiazione officiata al termine della gara dai componenti dell’AIA Abruzzo Christian Bagnoli e Giuseppe Paione, i consiglieri LND Abruzzo Fabrizio Acciavatti e Giuseppe Sorgi e il vicepresidente LND Abruzzo Walter Pili, che ha consegnato nelle mani della compagine giallorossa l’ambitissima Coppa.

Mosciano Calcio-San Vito ’83 4-1

Reti: 3’ Di Sante, 3’ st Africani, 7’ st Palumbo, 34’ st Quintiliani, 49’ st Puglia

Mosciano Calcio: Bozzi, Falleroni (46’ st Antene), De Carolis, Casimirri, Kala, Marini, Palumbo (17’ st Puglia), Pejic, Africani (39’ st Paravati), Di Sante (Spinozzi), Ragni (18’ st Ferri). A disp. De Camillis, Di Massimantonio, Pirozzi, Biagetti. Allenatore: Guido Di Fabio

San Vito ’83: Scarinci, Jolovic, Elkaz (32’ st Quintiliani), Bernabeo, D’Alessandro, Scutti, Priori, Petrovic (27’ st Delle Donne), Palermo, Cardone (12’ st Catenaro), Di Cencio. A disp. D’Orsogna Bucci, Moro, Di Battista, Verì,, Filomarino, De Giosa. Allenatore: Alberto Iezzi

Arbitro: Troiani di Pescara (Pizzuto di Vasto e Di Filippo di Teramo)

da LND Abruzzo