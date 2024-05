Tonia Orlando presenta il suo libro "A te", ecco dove e quando

Venerdì 3 maggio alle ore 18 Tonia Orlando presenterà a Lanciano, presso la Sala B. Lanci, ex Casa di Conversazione, il suo ultimo libro di poesia “A te”, della Edizioni Carabba. L'evento si inserisce nella rassegna " Maggio dei libri", mese della Cultura 2024 ed è patrocinato dal comune di Lanciano. Dopo i saluti della dott.ssa Marilena Staniscia, moderatrice dell’evento, prenderà il via il reading.

Si occuperà del dialogo con l’autrice la dott.ssa Antonella La Morgia, mentre le letture verranno eseguite dalla poetessa Gigliola D’Antonio sulle note dell’avvocato Alberto Paone. Sarà un’occasione per il pubblico non solo di ascoltare i versi, ma anche di visitare la pregiata sala comunale dedicata al prof Benito Lanci scomparso nel 1999, la quale fu concepita dall’architetto Filippo Sargiacomo come luogo di incontri e sala da ballo nell’800 e poi come luogo convegni.

Questo luogo, adornato da sculture e dipinti di artisti locali contemporanei, è uno scrigno di storia e civiltà, che testimoniano attraverso il considerevole patrimonio di beni tutelati, l’importanza del territorio abruzzese. L’opera della poetessa Tonia Orlando è una ripubblicazione che vuole riproporre al suo pubblico e dedicarlo a Lidia, colei che nella prima edizione ne era la protagonista.

Quest'opera è stata creata dall’autrice con l’intento determinato di diffondere un messaggio importante: la valorizzazione delle piccole cose che fanno grande l’uomo. I suoi versi intendono offrire una pausa di contemplazione sull’esistenza al fine di valorizzare momenti particolari che nel ritmo incalzante della quotidianità finirebbero per essere trascurati e perdere di significato.

Come racconta la stessa Tonia Orlando, "sfogliando le pagine di questo libro rimaniamo avvolti dai valori di un tempo che non sembra perduto: le pareti della vecchia casa, lo stupore di una nevicata di fine febbraio, le donne generose della provincia d’Abruzzo ritenute "porti sicuri", le altre figure che Lidia non ha dimenticato, con il suo "vicoletto" restano nell’immaginario di quanti hanno sempre creduto che certe storie si portino dietro umanità e affetti e che, ancora per molto, rimarranno condivisibili e attuali".

Alla fine dell’evento sarà possibile interagire direttamente con l’autrice e acquistare una copia del libro, per portare con sé le emozioni e le riflessioni scaturite dalle pagine di “A te”. Come afferma Marilena Staniscia, moderatrice dell’evento, ”sarà sicuramente un appuntamento immancabile all’insegna dell’amore per la scrittura... protagonista indiscusso il ricordo”.