Corrilabruzzo UISP: pollice su per Discover Trabocchi Run

Nonostante il meteo ballerino, la seconda edizione della Discover Trabocchi Run ha ottenuto ancora un eccellente successo sotto ogni profilo con la regia organizzativa dell'Asd Vini Fantini. Sulla linea di partenza posta a Fossacesia Marina, gli oltre 200 atleti non hanno avuto timore di affrontare una gara dove le insidie erano rappresentate dal vento, dal freddo e da qualche goccia di pioggia. La massiccia presenza di podisti è stata la più bella testimonianza di consenso generale verso una manifestazione che vuole continuare a crescere. La ciclopedonale Via Verde è stata presa d'assalto dai podisti che hanno messo nelle gambe circa 18 chilometri per arrivare al traguardo posto ad Ortona (Porta Caldari) e il primo a riuscirci in 1.06'30" è stato Giampiero Carosella (Free Runners Isernia). A completare il podio Luca Pirani (Asd Vini Fantini) e Antonio De Pamphilis (Il Crampo Gruppo Podistico). Ad occupare le prime tre posizioni tra le donne Michela Morri della Rimini Marathon (tempo generale 1.26'57"), Elisabetta Gizzo del Gruppo Podistico La Sorgente e Michela Di Fiore (Il Crampo Gruppo Podistico).

A Sant’Egidio alla Vibrata, nel quartiere di Villa Marchesa, è pienamente riuscito il Running Day Villa Marchesa organizzato dal Gruppo Podistico Avis Val Vibrata e l'associazione locale Progetto Futuro Insieme e giunto alla dodicesima edizione.

Per iniziativa dell'amministrazione comunale di Taranta Peligna, delle associazioni locali e in condivisione con il settore di atletica leggera UISP Abruzzo e Molise, domani pomeriggio si disputerà per la quinta volta l'Urban Trail della Tarantola.