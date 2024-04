Meter: è iniziata la Giornata Bambini vittime

È in corso la XXVIII Giornata Bambini Vittime della violenza, dello sfruttamento, dell’indifferenza contro la pedofilia, ideata nel 1995 dall’associazione Meter e che si concluderà il 5 maggio p.v. a Roma in Piazza San Pietro per partecipare al Regina Coeli con l’atteso “Saluto di Papa Francesco”.

«L’abuso è abuso da qualunque parte provenga e da chiunque venga perpetrato, che sia in ambito civile o ecclesiale. Il dramma è sotto gli occhi di tutti e c’è la necessità di essere uniti senza alcuna contrapposizione. Non possiamo abbassare l’attenzione: l’impegno è quello di tutelare sempre le vittime, ascoltarle, accoglierle, accompagnarle e non farle sentire sole e abbandonate, anche nel digitale» ha dichiarato il fondatore dell’associazione don Fortunato Di Noto. In questi ultimi anni si sta consolidando un forte legame tra Meter e l’Abruzzo: esponenti dell’associazione hanno partecipato a vari incontri organizzati soprattutto nella provincia di Chieti e l’anno scorso don Fortunato è stato insignito in questa regione del Premio Nazionale Paolo Borsellino. Premio che fu consegnato dal primo cittadino del capoluogo abruzzese Pierluigi Biondi che, nell’occasione, dichiarò «abbiamo consegnato con grande orgoglio il riconoscimento del Premio Borsellino a un eroe contemporaneo, pioniere nella lotta al contrasto alla pedopornografia e nella salvaguardia dei minori. Un lungo percorso di attivismo che, tra le altre cose, ha portato alla creazione di un protocollo ufficiale tra la Polizia Postale italiana e decine di polizie internazionali».

Il “foglietto” della Messa domenicale distribuirà in tutta Italia 900.000 copie con un commento e la preghiera della Giornata Bambini Vittime.