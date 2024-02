Giudici di gara abruzzesi e molisani del ciclismo a confronto nel tradizionale convegno d'inizio stagione

Un momento d’incontro volto ad approfondire le problematiche e le dinamiche che possono verificarsi durante le manifestazioni ciclistiche: è il leitmotiv dell’annuale convegno dei giudici di gara sotto l’egida della Federciclismo Abruzzo e della delegazione regionale del Molise, sotto il coordinamento del presidente della Commissione regionale dei giudici Gianluca Menicucci.

Tanti gli argomenti da approfondire in merito agli aggiornamenti tecnici federali e alle norme attuative, in questo appuntamento programmato per sabato 24 febbraio a Lanciano presso l’Aula Magna del Consorzio Universitario (sito in corso Trento e Trieste al civico 72).

La scelta su Lanciano è ricaduta in omaggio alla sua tradizione ciclistica legata al velodromo Fantini, teatro di memorabili gare di alto livello con i migliori specialisti della pista e non solo.

Dalle 15:00 alle 19:00, il convegno si articola in diverse sessioni dedicate ai seguenti argomenti: l’analisi sul ruolo e sulle funzioni dei componenti di giuria, il trial e la tavola rotonda sulla sicurezza delle gare ciclistiche, il tutto preceduto dai saluti istituzionali da parte del comune di Lanciano (sindaco Filippo Paolini e assessore allo Sport Danilo Ranieri), del comitato regionale FCI Abruzzo (presidente Mauro Marrone) e della commissione nazionale FCI giudici di gara di cui fa parte Gianluca Menicucci e con l’intervento del presidente della commissione nazionale Gianluca Crocetti (nonché commissario di gara UCI/Unione Ciclistica Internazionale).