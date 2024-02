Un arresto per maltrattamenti in famiglia

Nella serata del 22 febbraio 2024, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Lanciano, a seguito di intervento per codice rosso in Lanciano, hanno tratto in arresto un venticinquenne per il reato di maltrattamenti in famiglia.

In particolare, la sala operativa del Commissariato riceveva richiesta di intervento da parte della madre della vittima la quale, tramite un messaggio telefonico, le aveva comunicato che si era presentato, presso la sua abitazione, l’ex compagno gravato dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla stessa, emesso nel mese di dicembre dello scorso anno a seguito di denuncia presentata dalla donna.

Immediatamente sul posto, gli operatori constatavano l’effettiva presenza del soggetto segnalato che avrebbe altresì, poco prima, usato violenza nei confronti della donna, colpendola al volto con uno schiaffo.

Alla luce di quanto accertato, il giovane veniva tratto in arresto.

Nella mattinata di ieri, a seguito di richiesta di aggravamento della misura cautelare avanzata dal P.M. titolare dell’indagine nei confronti dell’arrestato, il GIP presso il Tribunale di Lanciano ha disposto, in sostituzione del divieto di avvicinamento alla persona offesa, la misura della custodia cautelare in carcere.

Pertanto il venticinquenne, all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, veniva tradotto presso la casa circondariale di Lanciano.