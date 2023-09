"Di corsa... contro la polio", domenica l'appuntamento

Il Rotary Club Lanciano Costa dei Trabocchi e l’Associazione Sportiva Dilettantistica Il Crampo, con il patrocinio del Comune di Rocca San Giovanni, organizzano per domenica 1° ottobre una gara podistica di beneficenza, finalizzata principalmente alla raccolta fondi per uno dei progetti più importanti del Rotary International: l’End Polio Now.

Le somme raccolte contribuiranno all’eradicazione definitiva della poliomielite, una malattia quasi del tutto debellata tranne che negli unici due Paesi al mondo in cui resta endemica, l’Afghanistan e il Pakistan.

L’evento avrà inizio alle 9 di domenica con punto di ritrovo in Piazza degli Eroi e sarà possibile scegliere tra tre tipologie di attività che si snoderanno nel circondario del paese: la gara podistica (circa 10 km), la camminata non agonistica (circa 2,5 km) e una gara per bambini.

Parte dei fondi raccolti sarà destinata ad un progetto del Club Rotary a livello locale: la realizzazione di un impianto di recupero acque piovane con sistema di irrigazione per il laboratorio florovivaistico della sede ANFASS di Santa Maria Imbaro.

La soddisfazione di Flavia Antonacci, Presidente del Rotary Lanciano Costa dei Trabocchi: “Unendo lo spirito di servizio nei confronti di chi ha bisogno e la mia passione per lo sport è nata l’idea della Gara Podistica; grazie alla sinergia con Associazioni e Aziende del territorio siamo riusciti ad organizzare quello che sarà un momento in cui lo spirito di competizione si fonderà con il divertimento e la solidarietà. Il mio augurio è che saremo in tanti a partecipare.”

“Per noi la solidarietà è la marcia in più di cui siamo stati sempre orgogliosi e dalla mia entrata in Società come Presidente è diventato un punto di forza tra i più importanti - commenta il Presidente dell’ASD Il Crampo, Pino Menna - Ben vengano queste collaborazioni. Un ringraziamento particolare al Rotary Lanciano Costa dei Trabocchi per l 'occasione che ci ha dato e all’Amministrazione di Rocca San Giovanni, in particolare al Sindaco, che ha accolto la nostra proposta e ci ha fatto sentire da subito a casa".