Graphic novel della Editrice Carabba sulla rivolta di Lanciano del 5-6 ottobre ‘43

Una graphic novel per raccontare, in maniera diversa, la Rivolta del 5 e 6 ottobre 1943, per cui la città di Lanciano è stata insignita della Medaglia d’oro al Valor Militare.

E’ stata pubblicata, ad ottant’anni da quei tragici eventi bellici, dalla casa editrice Carabba di Lanciano. E sarà presentata, il prossimo 3 ottobre, alle 18, a Lanciano, nella Biblioteca regionale ‘P. Salvucci’ di Strada de' Frentani.

L’opera s’intitola “Partigiano” e porta la firma del disegnatore e fumettista Ernesto Carbonetti che, per Carabba, ha già realizzato la graphic novel “Fantini e Bartali”, ispirata ai ciclisti Alessandro Fantini e Gino Bartali.

“Questo lavoro - spiega Gianni Orecchioni, storico e presidente della Editrice Carabba - vuole porre l’attenzione sull’insurrezione di Lanciano contro l’oppressione nazi-fascista, sul passaggio del fronte in Abruzzo e, più in generale, intende soffermarsi su quella Resistenza del Sud sviluppatasi nell’autunno del ’43 lungo la Linea Gustav e ancora poco conosciuta”.

Protagonista della storia è Americo Di Menno Di Bucchianico, che aveva 31 anni all’epoca ed era il comandante della Brigata partigiana “Trentino la Barba”. “Una figura - riprende Orecchioni - rimasta nell’ombra rispetto ad altri personaggi, nonostante guidasse la formazione partigiana. Su di lui abbiamo acquisito documentazione storica”. Nato il 17 aprile 1912, fu chiamato più volte alle Armi, dove svolse anche le funzioni di elettricista e telefonista-telegrafista. E’ morto il 25 settembre del 1968.

L’opera, di 106 pagine, sarà presentata, il 3 ottobre, dallo stesso Orecchioni, dallo scrittore Remo Rapino e dalla vice presidente Anpi Lanciano, Francesca Iannucci. Saluti introduttivi del sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, e del vice sindaco e assessore alla Cultura, Danilo Ranieri. Per l’occasione saranno esposte, e potranno essere acquistate, anche stampe che riproducono le illustrazioni del libro.

L’autore

Ernesto Carbonetti frequenta l’Accademia Disney nel 1999-2000. Attualmente collabora con la Clementoni nello sviluppo di videogiochi per l’infanzia. Per la 80144 Edizioni ha realizzato “Suburbans”, “Punk is Undead”, “Lola. Principessa dei giocattoli” e “Chiedi a John. Quando i Beatles persero Paul”; per la Magic Press, “Lazzaro. Il primo zombie”; per la Chiaredizioni, “Inferno, Purgatorio e Paradiso di Dante e Leonardo. Ossessione”; per la Image Comics, “Jim Lives. The Mystery of the Lead Singer of The Doors and the 27 Club”; per la Solferino, “Il re scugnizzo”; per la Carabba, “Fantini e Bartali”.