Trofeo San Francesco, primo Santiago Ferraro a Guarenna di Casoli

Il ciclismo su strada sta entrando nel vivo del finale di stagione anche in Abruzzo e a Guarenna di Casoli come tradizione si colloca il Trofeo San Francesco, l’ultima sfida dell’anno per la categoria juniores organizzata dall’Asd Guarenna 3.0 con la partecipazione di 69 corridori in rappresentanza di 18 team, impegnati a loro volta sul percorso classico di 114 chilometri (da e per Guarenna di Casoli) con il circuito iniziale tra Pian delle Vigne, Selva di Altino e Vicenne, a seguire quello con la doppia ascesa verso Casoli paese.

La 28^ edizione è andata al laziale del Team Coratti Santiago Ferraro che è stato il mattatore di tutta la corsa, dapprima condividendo la fuga da lontano con Lorenzo Castiglione (Audax Fiormonti) e poi ha fatto la differenza sulla salita di Casoli paese (pendenza tra il 7% e il 14%) dove ha incrementato il proprio vantaggio sui più immediati inseguitori.

Facendo incetta della classifica dei traguardi volanti e dei gran premi della montagna, il campione regionale FCI Lazio in carica Ferraro ha chiuso in solitaria precedendo di poco più di due minuti l’atleta della Repubblica Ceca Adam Bittman (Cesky Svaz Cyclistiky), terzo a 3’45” Vittorio Friggi (Gubbio Ciclismo Mocaiana).

Il migliore degli abruzzesi è stato Angelo D’Orazio, atleta di Perano in forza alla Vini Fantini Sportur Free Bike che, grazie al quarto posto, ha conquistato il titolo di Campione provinciale FCI Chieti.

Al termine della gara è seguita la premiazione dei primi dieci classificati e dei migliori atleti in evidenza nei traguardi volanti e dei gran premi della montagna, in presenza del presidente regionale FCI Abruzzo Mauro Marrone.

Filippo Rossetti, presidente dell’Asd Guarenna 3.0: “La nostra è un’organizzazione solida e ben collaudata, grazie al comune di Casoli, ai Carabinieri del comando di Casoli, ai volontari della Protezione Civile di più associazioni e agli sponsor. Non per ultimi, voglio estendere il mio ringraziamento, uno ad uno, ai miei collaboratori dell’Asd Guarenna 3.0 che nell’ultimo mese non hanno fatto mancare tutto il loro apporto, coinvolgendo anche le rispettive famiglie”.

A questo link https://www.youtube.com/watch?v=dXq7JWK7_2A la sintesi di Ultimo Km Ciclismo Abruzzo con il commento di Marco Romani e Fausto Capodicasa.

ORDINE D’ARRIVO 28° TROFEO SAN FRANCESCO

1) Santiago Ferraro (Team Coratti) 114 chilometri in 2.47’40” media 40,795 km/h

2) Adam Bittman (Cesky Svaz Cyklistiky) a 2’20”

3) Vittorio Friggi (Gubbio Ciclismo Mocaiana) a 3’45”

4) Angelo D’Orazio (Vini Fantini Sportur Free Bike)

5) Valerio Pavia (Team Coratti)

6) Oscar Brunetti (CPS Professional Team)

7) Ciro Nocerino (SCAP Trodica di Morrovalle)

8) Tommaso Fiorini (Pedale Chiaravallese)

9) Leonardo Consolidani (Team Coratti)

10) Jacopo Gioia (Unipolglass Centri Cristalli)

11) Ivan Taccone (Pedale Rossoblù Picenum)

12) Davide Novelli (SCAP Trodica di Morrovalle)

13) Andrea Tassi (Team Coratti)

14) Antonio Carile (Logistica Ambientale Spezia Bike)

15) Pietro Sterbini (Team Coratti)

16) Damiano Buttarazzi (Team Coratti)

17) Lorenzo Castiglione (Audax Fiormonti)

18) Mattia Chiodi (Unipolglass Centri Cristalli)

19) Federico Ferranti (SCAP Trodica di Morrovalle)

20) Tommaso Francescangeli (Gubbio Ciclismo Mocaiana)

Credit fotografico Bruno Di Renzo per conto di Asd Guarenna 3.0 e fotogallery completa al link https://www.facebook.com/media/set?vanity=asdguarenna3.0&set=a.821677039960586